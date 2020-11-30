  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor
Aktüel

Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik 289 davadan 282'si karara bağlanırken tamamlanan davalarda 2 bin 869'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi - Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1608'i ağırlaştırılmış müebbet, 1261'i de müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Mahkemeler, 1686 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:06:51 -
Darbe girişimi davalarının 282'si karara bağlandı, 7'sinde yargılama sürüyor

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 282'si karara bağlandı, 7'sinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 282'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 869'u ömür boyu olmak üzere 4 bin 555 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaların tamamlandığı davalarda 1608 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1686 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü 7 davadan 3'ü Ankara'da, 4'ü diğer illerde görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak
Gündem

Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin merakla beklenen büyüme rakamları yarın açıklanacak.
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay