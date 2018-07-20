Damak kaşıntısı kanser belirtisi olabilir

Öksürme, hapşırma, gözde kaşıntı ve yüz ağrısıyla kendini belli eden damak kaşıntısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Hipertiroidin ve mantar enfeksiyonunun belirtisi damak kaşıntısıdır. Ayrıca damar kaşıntısı ağız kanserinin de habercisidir.

Damak kaşıntısını doğal yollarla geçirmek istiyorsanız rendelediğiniz 4 diş sarımsağı ılık suyla karıştırıp bekletin. Daha sonra bu suyla gargara yapabilirsiniz.