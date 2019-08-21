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Dalgalı börek | Peynir ve kuru domatesli börek

Kurutulmuş domates ve peynirin muhteşem uyumu...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
Dalgalı börek | Peynir ve kuru domatesli börek

Farklı bir tarifi sizler için derledik ve istifadenize sunuyoruz...

Gerek görüntüsü, gerek yerken sağladığı kolaylık, gerekse içerisindeki kuru domates ve peynirin uyumu, harika bir böreğin meydana gelmesinde çok büyük bir role sahip. Sizde bu tarifi kendinizce derleyebilir, içeriğini değiştirerek damak tadınıza uyarlayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 adet yumurta 
  • 125 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • tuz
  • un

İç harcı için;

Üzeri için;

  • yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

Yapılışı

Derin bir kaseye ılık sütü, mayayı ve toz şekeri koyup 15 dakika mayayı aktive edin. En önemli noktasıda bu malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır.

Yoğurma kabınızın içine 2 su bardağı un ekleyip üzerine erittiğiniz maya karışımını, sıvı yağı, yoğurdu, tuzu ve margarini ekleyip yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan bir kıvam alıncaya kadar un ekleyerek yoğurun. Hamurunuzun üzerini kabuk tutmaması için nemli bir bez ile kapatıp, hacmi bıraktığınızın iki katı olacak şekilde yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı için bir kabın içine rendelenmiş beyaz peynirleri, doğranmış maydanozları, yoğurdu, kurutulmuş domatesleri ve çörek otunu katıp karıştırın.

Mayalanan hamurunuzdan bir miktar elinize alın ve merdane ile açıp yuvarlaklar kesin.

Ortalarına hazırladığınız iç harcınızdan koyup kayık şeklinde kapatın ve yağlanmış kalıbınıza yan olacak şekilde dizmeye başlayın. Tüm hamurunuz ve iç harcınız bitene kadar bu işleme devam edin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
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