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Gündem Daha önce de yapmışlardı... Kirli planları bir kez daha tutmadı
Gündem

Daha önce de yapmışlardı... Kirli planları bir kez daha tutmadı

ABD merkezli Associated Press (AP) ile, İngiltere merkezli Reuters servis ettiği fotoğraflarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istedi. Ancak kirli plan kısa süre içinde çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:31:00 -
Daha önce de yapmışlardı... Kirli planları bir kez daha tutmadı

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dünya liderleri ile samimi sohbet

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Olumsuz algıya çalıştılar

ABD merkezli AP, servis ettiği anlık çekilen ve gerçeği yansıtmayan bir kare ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı ancak Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü.

Daha önce de yapmışlardı

Geçtiğimiz NATO Zirvesi'nde Reuters ve AFP servis ettiği fotoğraflarla algı oluşturmak istemişti. Reuters ve AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam ayağa kalkarken çekilen fotoğraflarını servis etti. Paylaşılan fotoğraflarla Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği yönünde bir algı oluşturulmak istendi.

Görüşmeyi; Erdoğan'ın Biden'ın yanına geldiği sırada henüz ayağa kalmadığı ve başını ABD Başkanı'nın elinin hizasında olduğu sırada yakalanan fotoğraflarla servis eden kurumlar, "Erdoğan, ABD Başkanı'nı selamlıyor" ifadelerini kullanmıştı ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

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