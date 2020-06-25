D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Tıp dilinde kalsiferol denilen, kişinin vücudunda yağda çözünebilen; karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamini, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. D2 ve D3 olarak iki tipe ayrılan D vitamini, güneşten ve çeşitli besinlerden alınmaktadır. Ayrıca D vitamini böbrek ve karaciğerde değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşebilmektedir.

Ancak D vitamini eksikliği vücudun hemen hemen bütün bölümlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Peki D vitamini eksikliği nelerden kaynaklanır, belirtileri nelerdir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? İşte tüm detaylar...

D vitamini eksikliğinin belirtileri

Kan tahlili ile ortaya çıkabilen D vitamini eksikliği, çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Sık görülen belirtiler ise şu şekildedir:

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Gözaltı morlukları

- Aşırı terleme

- Sürekli üşüme

- Saç dökülmesi

- Kemik ağrısı

- Kilo vermekte zorlanma

- Depresyon

- Yürümekte zorlanma

- Uykusuzluk

D vitamini eksikliğinin nedenleri

- D vitamini zengin besinler tüketmemek

- Genetik hastalıklar

- D vitamininin metabolize edilememesi

- Güneş ışınlarından yeterince faydalanamamak

- Obezite

- Karaciğer yetmezliği

- Sağlıklı beslenmeme

- Kronik böbrek yetmezliği

- D vitamini atılımının azalması

D vitamini bakımından zengin olan besinler

- Ton balığı

- Yağlı balık

- Süt

- Tahıl

- Morina yağı

- Yumurta sarısı

- Portakal suyu

- Mantar

- Havuç

- Brokoli