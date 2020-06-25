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Sağlık

D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan vitaminler arasında yer alan D vitamini, yağda çözünebilen; karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilen vitamin çeşitlerinden biri. Ancak D vitamini eksikliğinde hemen hemen herkeste çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki D vitamini eksikliğinin belirtileri neler? Hangi besinler D vitamini bakımından zengin? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-25 22:19:00 -
D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Tıp dilinde kalsiferol denilen, kişinin vücudunda yağda çözünebilen; karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamini, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan vitaminler arasında yer almaktadır. D2 ve D3 olarak iki tipe ayrılan D vitamini, güneşten ve çeşitli besinlerden alınmaktadır. Ayrıca D vitamini böbrek ve karaciğerde değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala dönüşebilmektedir.

Ancak D vitamini eksikliği vücudun hemen hemen bütün bölümlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Peki D vitamini eksikliği nelerden kaynaklanır, belirtileri nelerdir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? İşte tüm detaylar...

D vitamini eksikliğinin belirtileri

Kan tahlili ile ortaya çıkabilen D vitamini eksikliği, çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. Sık görülen belirtiler ise şu şekildedir:

- Baş ağrısı
- Yorgunluk
- Gözaltı morlukları
- Aşırı terleme
- Sürekli üşüme
- Saç dökülmesi
- Kemik ağrısı
- Kilo vermekte zorlanma
- Depresyon
- Yürümekte zorlanma
- Uykusuzluk

D vitamini eksikliğinin nedenleri

- D vitamini zengin besinler tüketmemek
- Genetik hastalıklar
- D vitamininin metabolize edilememesi
- Güneş ışınlarından yeterince faydalanamamak
- Obezite
- Karaciğer yetmezliği
- Sağlıklı beslenmeme
- Kronik böbrek yetmezliği
- D vitamini atılımının azalması

D vitamini bakımından zengin olan besinler

- Ton balığı
- Yağlı balık
- Süt
- Tahıl
- Morina yağı
- Yumurta sarısı
- Portakal suyu
- Mantar
- Havuç
- Brokoli

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