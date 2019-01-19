Cyle Larin: Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var

63. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Cyle Larin, karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Larin, maç sonu açıklamalarında Burak Yılmaz'a değindi. Kanadalı futbolcu, "Takım için önemli bir maçtı. Çok fazla çalıştık. Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık. Oynadıkça gol atabileceğime inanıyorum. Burak deneyimli bir oyuncu. Ondan öğreneceğim çok şey var." ifadelerini kullandı