Cüneyt Çakır'ın olaylı kararına Marcelo'dan açıklama' 'Pozisyon penaltıydı'

Real Madrid - Bayern Münih maçının 45. dakikasında tartışmalı pozisyonun kahramanı Marcelo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Cüneyt Çakır'ın devam kararı verdiği ve Bayern Münihli futbolcuların uzun süre itiraz ettiği pozisyon için Marcelo'dan itiraf geldi.



"ELİME ÇARPMADIĞINI SÖYLERSEM YALAN OLUR"



Maçın ardından konuşan Brezilyalı yıldız, "Topun elime çarpmadığını söylersem yalancı olurum. Penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.