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Cüneyt Çakır'a tepkiler sürüyor! 'Penaltı yok mu...'

Bayern Münih'in yıldız futbolcularından Jerome Boateng, Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:21
Cüneyt Çakır'a tepkiler sürüyor! 'Penaltı yok mu...'

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih'in karşılaştığı mücadeleyi sakatlığı yüzünden kaçıran Jerome Boateng, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Bayern Münih'in penaltı beklediği pozisyona Boateng sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Pozisyonun fotoğrafını paylaşan Boateng, "Penaltı yok mu? Hadi be..." ifadelerini kullandı.

Pozisyonun ardından Bayern Münihli futbolcular uzun süre Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 01:21
  1. Jerome Boateng
  2. Cüneyt Çakır
  3. Bayern Münih
  4. Real Madrid
  5. Şampiyonlar Ligi

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