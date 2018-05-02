Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! ' Cüneyt Çakır Ronaldo'dan daha iyi oynadı'

Mundo Deportivo gazetesi sert bir yazı ile Çakır'ı eleştirdi.

Mundo Deportivo, "Real Madrid'de maçın en iyisi Cüneyt Çakır"dı diye haber yaptı. Haberde Çakır'ın Marcelo'nun elle oynadığı pozisyon ve Ramos'un hareketinde iki açık penaltıyı çalmadığı yazdı. Aynı haberde Almanya'daki maçta da Hollandalı Kuipers'in Carvajal'ın yaptığı iki penaltıyı görmezlikten geldiği hatırlatıldı. Haberde Cüneyt Çakır'ın Ronaldo'dan daha iyi oynadığı yazıldı.