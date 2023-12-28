Cumhuriyet'e Doğru Ankara'da sahnelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı oyunun amacını şöyle açıklıyor: “Cumhuriyetin ilanı ve devamlılığında en önemli görevi üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş hikayesinin gerçek tarihi belgelere dayanarak kurgulanması ve sahnelenmesi vasıtasıyla

seyircilere millî değerlerimize sahip çıkma ve tarihimize olan saygımızı artırma fırsatı vermek ve gençlere tarihin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.”

Oyuna 110 kişi emek veriyor!

Bora Severcan'in yazıp yönettiği oyunda, 110 kişilik dev bir kadro görev aldı. Oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Kurtuluş Savaşı’nı başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öyküleniyor. Orijinal müzikleri Selim Atkan'a ait olan, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyunun başrollerinde, Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan gibi usta oyuncular yer alıyor.

Ankara MEB Şura Salonu’nda sahnelenen oyun sonrası; başrol oyuncularından Ahmet Yenilmez, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yavuz Ağıralioğlu ve Latif Şimşek, oyundaki performansı nedeniyle, Ahmet Yenilmez’i kutlarken, Yenilmez de “İki dostla birlikte olmaktan mutluyum” dedi.

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