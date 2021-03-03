Cumhuriyet, hilafetin kaldırılışının yıl dönümünde İslam'ı hedef aldı!

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28 Şubat’ın tetikçisi Cumhuriyet, hilafetin kaldırılışının yıl dönümünde kirli zihniyetini yeniden göstererek İslam’ı hedef aldı.

Hilafetin kaldırılışının 97. yıl dönümü

Batı’nın dayatması sonucu 97 yıl önce bugün ilga edilen hilafet makamının kaldırılışıyla ümmet başsız kalarak tesbih taneleri gibi dağıldı. İslam toplumunun birliğinin simgesi ‘hilafetin’ kaldırılışıyla ümmet ‘çağdaşlık’ adı altında yavaş yavaş Hristiyan kültürüne alıştırılmaya çalışılırken kirli planın medya ayağı da kendine düşen görevi yerine getirdi.

Cumhuriyet İslam'ı hedef aldı

Türkiye’de attığı manşetlerle operasyon çeken Cumhuriyet de bugün 3 Mart 1924’te Hilafetin kaldırılışının yıl dönümünde İslam’ı, gelişmişliğin önünde engel gibi göstererek hedef aldı.

Gelişmiş ülkeler diye tabir edilen Hristiyan Avrupa ülkelerinde Papa’lık devam ederken ve Meclisleri’nde hala İncil’e el basarak yemin edilirken; Alev Coşkun, Cumhuriyet’teki yazısında halifeliğin ve İslam’ın çağdaşlık konusunda engel teşkil ettiğini yazdı.

Halifeliğin kaldırılmasıyla ‘çağdaş uygarlığın’ önünün açıldığını savunan Coşkun şu ifadelere yer verdi:

“Halifeliğin kaldırılışı ne derece önemli ise Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılışı da o derece önemlidir. Çünkü Şeriye Vekâleti, hükümetin yapacağı işlerin ve alacağı kararların şeriat hükümlerine yani kutsal din kitabının söylem ve yargılarına uyup uymadığını denetliyordu. Bu bakanlığın kaldırılması da önemli bir gelişmedir.”

Hristiyan olunca çağdaş, Müslüman olunca yobaz!

Kur’an-ı Kerim’deki kuralların geri kalmışlığa neden olduğunu ima eden Coşkun, dini ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği medreselerin kaldırılmasıyla laik ilkelere dayalı eğitim sisteminin yolunun açıldığını söyledi.

Dine dayalı ümmetçilik esasına göre verilen eğitimi eleştiren Batı uşakları, Avrupa'da Hristiyan kültür ve Papa'lık söz konusu olunca 'çağdaş' ve 'gelişmiş' güzellemesi yaparken konu İslam ve Türkiye olunca 'yobaz' ve 'geri kalmışlık' olarak görüyor.

İşte Cumhuriyet'in maddelerle İslam'ı hedef alan Alev Coşkun imzalı haberi: