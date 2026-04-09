Gündem Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor
Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugün yine ara seçim gündemiyle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in burada söylediği “Bizim gündemimizde ara seçim erken seçim yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da ara seçimle Meclis’e girebilmiştir” sözlerine cevap verdi. Yazıcı, Özgür Özel’in yine zırvaladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine yönelik "2002 yılında parlamentoda Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu" şeklindeki sözleri hakkında AK Parti Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Ara seçimlerin ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa'nın 78'inci Maddesi'nde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda ayrıntılı bir şekilde yazıldığını dile getiren Yazıcı, "Özel, bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor, bu tamamen zırvadır. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı çok özenli, söylediklerinin yere basar olması ve dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir. Genel Başkan elinde tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak; ne anlama geldiği ve neyin ne zaman yapıldığını irdelemeden rastgele bir söylem icap etmektedir, bu üzüntü vericidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde YSK kararıyla aday olamadığını hatırlatan Yazıcı, "Ama, Siirt'te o tarihte yapılan seçimlerin 9 Mart 2003 tarihinde yenilenmesi, o arada yapılan anayasa değişikliği ve birtakım düzenlemelerin de dikkate alınmak suretiyle 9 Mart Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibarettir. Herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara seçim gerekli olduğuna yönelik ifadeleri sorulması üzerine Yazıcı, “Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil. Milletvekili seçimi yapıldıktan sonra 30 ay dolmadıkça ve yapılacak seçime 1 yıl kalmadıkça ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan merci TBMM'dir" cevabını verdi.

Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!
Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

Gündem

Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına AK Parti'den cevap: Daha belediyeleri yönetemiyorsun! Ara seçim yok, olmayacak!

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay
LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay

Gündem

LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay

Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'
Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Dünya

Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...'

Akit yazdı, CHP il başkanı tutuklandı! Kaymak boğazında kaldı
Akit yazdı, CHP il başkanı tutuklandı! Kaymak boğazında kaldı

Gündem

Akit yazdı, CHP il başkanı tutuklandı! Kaymak boğazında kaldı

Bursa'da seçim arbedesi: CHP’liler saldırdı polis müdahale etti
Bursa'da seçim arbedesi: CHP’liler saldırdı polis müdahale etti

Gündem

Bursa'da seçim arbedesi: CHP’liler saldırdı polis müdahale etti

Yorumlar

Ali Dinar

Ortadogu yanarken, hazineyi zarara ugratacak vatan haini girişimciliği, o srcğm masrafına kac tane iha siha alınır vs. Ara secim Bilerek devleti zayıflatma oyunu hemde cocukca.

İ. Keskin

Sayın Erdoğanın milletvekili seçilebilmesi ve partisinin başına geçebilmesi için en büyük gayreti Sayın Deniz Baykal göstermişti.
+90 (553) 313 94 23