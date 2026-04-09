Cumhurbaşkanımız ara seçimle Meclis'e gelmedi! Özgür Özel yine zırvalıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine yönelik "2002 yılında parlamentoda Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu" şeklindeki sözleri hakkında AK Parti Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Ara seçimlerin ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa'nın 78'inci Maddesi'nde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda ayrıntılı bir şekilde yazıldığını dile getiren Yazıcı, "Özel, bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor, bu tamamen zırvadır. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı çok özenli, söylediklerinin yere basar olması ve dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir. Genel Başkan elinde tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak; ne anlama geldiği ve neyin ne zaman yapıldığını irdelemeden rastgele bir söylem icap etmektedir, bu üzüntü vericidir" diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ARA SEÇİM GÜNDEMİ YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde YSK kararıyla aday olamadığını hatırlatan Yazıcı, "Ama, Siirt'te o tarihte yapılan seçimlerin 9 Mart 2003 tarihinde yenilenmesi, o arada yapılan anayasa değişikliği ve birtakım düzenlemelerin de dikkate alınmak suretiyle 9 Mart Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibarettir. Herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara seçim gerekli olduğuna yönelik ifadeleri sorulması üzerine Yazıcı, “Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil. Milletvekili seçimi yapıldıktan sonra 30 ay dolmadıkça ve yapılacak seçime 1 yıl kalmadıkça ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan merci TBMM'dir" cevabını verdi.