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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı:

"Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - "İlgili kurumlarımız sıfırıncı dakikadan itibaren görevlerinin başındalar"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:41:52 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ ve Dalaman'da meydana gelen depremler nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, merkez üssü Elazığ olan 5,3 ve Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay paylaşımında, "Elazığ'da ve Dalaman açıklarında gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sıfırıncı dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Rabb'im ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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