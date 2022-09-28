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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer savaş yorumu:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer savaş yorumu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer savaş iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşla ilgili ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2022-09-28 23:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer savaş yorumu:

Tüm dünya 3.dünya savaşı kaygısıyla karşı karşıya. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer savaş yorumu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?
Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Aktüel

Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

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