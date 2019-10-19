Erdoğan uyardı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrika’nın Müslüman ülkelerinde yapılan misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekti.

"Adı Mustafa, Ahmet ancak İslam'la bağını koparmış"

Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar." dedi.