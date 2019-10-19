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Siyaset

Erdoğan uyardı: "Adı Ahmet ama İslam’la bağı yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrika’nın Müslüman ülkelerinde yapılan misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekti.

2019-10-19 12:22:00 - 2019-10-19 12:28:25
Erdoğan uyardı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrika’nın Müslüman ülkelerinde yapılan misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekti.

"Adı Mustafa, Ahmet ancak İslam'la bağını koparmış"

Erdoğan: "Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar." dedi.

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Yorumlar

ikiyüzlüler

Reisin süslü laflarları ile ninnide yavrum ninni. Madem Türkiye'nin 99% müslüman. Madem milletce yerli ve milliyiz. Madem bağımsızız. Madem Allah bizimle. Madem İslamın son kalesiyiz. Hadi bakalım içki fabrikalarını kapatalım. Yerli ve milli otomobilin ortağının biri Anadolu Grubu. Nasıl? Anadolu Efes (AEFES), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS) İslam'la ne bağı var? 
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Cabir

Menfaat devşirmek için ortalıkta dolaşan çok güvenilmez insan var, bunlar kıyamet alameti.
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