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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclise gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:55:00 - 2021-02-24 14:19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan, Meclise gelen HDP milletvekillerinin fezlekeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.

33 fezleke Meclis'e gelmişti

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibarıyla Meclis'e geldiğini duyurmuştu.

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