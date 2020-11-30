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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."
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