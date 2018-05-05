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Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni oyunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde 'Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.' dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni oyunu açıkladı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

BU OYUNU DA BOZACAĞIZ

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.

Kayseri bize destek verdi biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'de son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık.

Belediye başkanlığı dönemimdeki hayalimin temelini ilk olarak Kayseri'de attım. Yıl sonuna kadar 4 yeni şehir hastanesi hizmete açacağız.

Ayrıntılar Geliyor...

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:11
  1. Kayseri
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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