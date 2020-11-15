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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:21:05 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan ve diğer yetkililerce uğurlandı.



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