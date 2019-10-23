Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı sonrası 22 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

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