23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da çocuklarla bir araya geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara ne tavsiye etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara hangi tavsiyelerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şenlik sırasında çocuklara önemli tavsiyelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün çocukları sizler, yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde, imkanı olan her yerde, temiz havayla -bugün olduğu gibi- tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Derslerinizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın."