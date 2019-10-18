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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa sürede ilerleyince birilerinin tavrı değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa sürede ilerleyince birilerinin tavrı değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'mızın iki temel amacı vardır. Biri PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de ülkemizde yaşayan 3.6 milyon Suriyelinin bir kısmını oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzaklığında, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz. Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle il ve ilçe inşa etmek için biz planlarımızı yaptık." dedi.

"Esed tavsiyemize uymadı"

Esed'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşar Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kili ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir." şeklinde konuştu.

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma

Erdoğan, Suriye anlaşmasıyla ilgili de "Barış Pınarı Harekatı 1-2 günlük bir oluşum değildi. Bunun hazırlığı, 3-4-5 yılı bulmaktadır. Gelişmeler anlık olmadı. Bu gelişmelerin ne yazık ki bizi tacizi, bizi tehdidi uzun yıllara sahip. 6 Ekim'de sayın Trump ile yaptığımız telefonda kendisine harekata başlayacağımızı söyledim. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekeceği ilan edildi. Böylece Türkiye'nin önünde engel kalmamış oldu. Bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere birtakım ülkelerin tavrı değişti. Hatta ABD'nin 20 mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış bir açıklama değil. İlk 1-2 gün böyle bir başarı göstereceğimizi düşünmedikleri için düşük tepki koydular. Harekatı başaracağımızı görünce tepkiler mantık sınırlarını zorlayan bir aşamaya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı şehitleri

Harekatta kaç şehit verildiğini açıklayan Erdoğan, "Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'yi buldu. Terör örgütü tarafından sınırlarımıza yapılan havanlı saldırıcı neticesinde 20 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Sivil kayıplarımız için bizi arayan kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak amacıyla birçok açıklama yapıldı. Bunların tarihe kara bir not olarak düşülmesini istiyorum." dedi.

Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna dair açıklama!

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:48
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  • ELFATİHAELFATİHA35 dk önce
    ALLAH RAHMETETSİN ŞEHİTLERİMİZİN YERİMEKANI FİRDEFS CENNETİOLSUN AMİN

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