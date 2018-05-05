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Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde son saatler

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:37
Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde son saatler

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları, bugün saat 17.00'de bitecek.

Seçimde cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç 2 ayaklı işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başladı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi 2 Mayıs'ta tamamlandı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreçte ise sona gelindi. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün YSK'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak dün açıklayan CHP ile eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP'nin bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da dün başlandı. İmza verme işlemi, 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde yapılacak.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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