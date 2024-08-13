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Gündem Çukurova Havalimanı yalanları ‘pes’ dedirtti
Gündem

Çukurova Havalimanı yalanları ‘pes’ dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-08-13 08:48:00 -
Çukurova Havalimanı yalanları ‘pes’ dedirtti

Ülkede çakılı çivisi olmayan, dikili ağacı bulunmayan, israfta sınır tanımayan muhalefetin hükümetin mega yatırımlarına yönelik yıpratma çalışmaları ivmelendi. Hizmetten kaçınan; borçlanmayı adet hâline getiren; Roma’da şarap içmeyi, Düsseldorf’ta milli maçı takip etmeyi ve Paris’te saray kiralamayı alışkanlık edinen CHP ekabirleri Hazine garantili bir dev projeye daha saldırdı.

 Buğra Kardan  İSTANBUL 

Özgür Özel’in kurmayları, yılda 5 milyon yolcuya hizmet verecek Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı yerden yere vurdu. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özgür Özel’e yakın Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açtığı havalimanına karşı çıktı. Bu 3’lü bununla da kalmayıp eğitim üssü olacak tarihi Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatıldığı yalanına yapıştı.  Büyük takdir toplayan Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu’nu karalamakla yetinmeyen CHP’nin önde gelenlerinin Çukurova ekonomisine güç katacak dev eser üzerinden de iftira ve manipülasyona yönelmeleri “pes” dedirtti.  Siyasiler, muhalefeti ikiyüzlülüğü bırakmaya çağırdılar. “CHP’li başkanların har vurup harman savurduklarını unutarak mega yatırımları israf olarak niteleme, lekeleme yoluna gitmek arsızlıktır” ifadelerini kullandılar. 

SİYASİ RANT PEŞİNDELER

akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, şunları söyledi: “Bölgemize önemli yatırımlar yapıldı, yapılıyor. AK Parti döneminde çok güzel eserler verildi, veriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yıkılan binalar bir bir yapılmaya başlandı. Bununla kalınmadı ve büyük projeler ortaya koyuldu. Çukurova Uluslararası Havalimanı karşımızda. Önemli görevler görecek. Buradan milyonlarca yolcu, tonlarca yük geçecek. Yolcular da kargolar da dünyanın dört bir yanına dağılacak. Karşımızda bölgemize yakışır, yararlı ve hoş bir havalimanı var. Cumhurbaşkanı’mıza ve hükümetimize teşekkürü borç biliriz. Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağı iddiasını dillendirip duruyor. Bu iddianın dayanağı yok. Yani ‘Şurayı kapatıyorsunuz, burayı büyütüyorsunuz’ polemiği siyasi rant devşirme amaçlı olup gereksiz.

ŞAKİRPAŞA KAPANMIYOR

“Şakirpaşa yine devrede olacak. Burada uçuş eğitimleri verilecek, İHA’lar, orman yangınlarına müdahale edecek taşıtlar konuşlandırılacak.  Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı yermenin anlamı yok. Yeni havalimanı çok stratejik yerde. Kullanacak olanlar kıymetini anlayacak. Özel’in kurmaylarının tepkileri yersiz. Yazık ki Karalar hizmetle değil, polemikle gündeme gelme gayretinde. Yeni havalimanı Türkiye’nin elini kuvvetlendirecek. Hem ticarete hem turizme olumlu katkıda bulunacak. Onun için dayanaksız iddianın, yersiz polemiğin manası yok.”

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Yorumlar

Zeynel

İyi de kardeşim eğitim uçuşu için devlet kullanıcak yolcular diğer havaalanına gidecek yani Şakirpaşa yolcuya kapanmış demektir
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