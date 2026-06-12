Çukurova Belediyeler Birliği'nde Bilal Uludağ yeniden başkan seçildi

Yerel yönetimlerde ortak akıl, dayanışma ve işbirliği anlayışını önceleyen çalışmalarıyla öne çıkan Bilal Uludağ’ın yeniden başkanlığa seçilmesi, birlik üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adana Müzesi Kongre Salonunda yapılan toplantının açılışında söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Belediyeler Birliği’nin bölgesel dayanışma ve iş birliği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yerel yönetimler arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesinin bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Geçer, Çukurova’nın ortak hedefleri doğrultusunda iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

“ÇUKUROVA’YI YEREL YÖNETİMLERDE ÖRNEK BİR İŞBİRLİĞİ MODELİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen toplantının ve seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı “Çukurova Belediyeler Birliğimiz, şehirlerimizin ortak geleceğini şekillendiren güçlü bir dayanışma platformudur. Şahsıma yeniden tevdi edilen bu görev, bizim için bir makamdan öte; bölgemize ve insanımıza hizmet yolunda daha büyük bir sorumluluğun ifadesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak aklı esas alan, belediyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendiren ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artıran çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizler, birbirine rakip değil; birbirini tamamlayan, güçlendiren ve aynı hedefe yürüyen yerel yönetimleriz. Yeni dönemde afetlere dirençli şehirler, dijital dönüşüm, sürdürülebilir çevre politikaları, uluslararası işbirlikleri ve bölgesel kalkınmayı destekleyen projeler başta olmak üzere birçok alanda daha güçlü adımlar atacağız. Çukurova’yı yerel yönetimlerde örnek bir iş birliği modeli haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Şahsıma duyulan güven için tüm üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemin Birliğimize, belediyelerimize ve Çukurova’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 döneminde görev yapacak Encümen Üyeleri de belirlenirken, Birliğin önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ve bölgesel işbirliği hedefleri de birlik üyeleriyle değerlendirildi.

Yapılan seçim sonucunda Yüreğir Belediye Başkanı Cafer Boyraz, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir ve Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz Çukurova Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi.