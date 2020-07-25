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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca paylaştı: 2013'te çok üzülmüştük

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2013'te Ayasofya'yı ziyaret ettiklerini ama mihraba yaklaştırılmadıklarını ve namaz kılamadıklarını belirterek "Çok üzülmüştük" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 22:39:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca paylaştı: 2013'te çok üzülmüştük

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2013 yılında Ayasofya'yı ziyaret ettiklerini ama mihraba yaklaştırılmadıklarını ve namaz kılamadıklarını belirterek "Çok üzülmüştük" dedi.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından dün ilk namaz eda edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"En zon 2013 yılında ziyâret etmiştik. Ziyâret esnâsında mihrâba yaklaştırılmadığımıza ve namaz kılamadığımıza çok üzülmüş, açılması için "İsm-i Âzam Duâsı" yapmıştık, Elhamdülillâh, şimdi üzüntümüzü gideren Allâh'a hamdolsun, ilk safta namaz nasîb etti."

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaştığı fotoğraflar:

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