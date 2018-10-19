Cristiano Ronaldo'nun oğlundan müthiş performans!

Kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo'nun en büyük oğlu olan Cristiano Jr., babası gibi büyük bir futbolcu olma yolunda sinyalleri şimdiden vermeye başladı.

Ronaldo'nun, Real'den ayrılıp Juve'ye gitmesinin ardından İtalyan ekibinin U9 takımında futbol eğitimine başlayan Cristiano Jr., şu ana kadar oynadığı maçlarda herkesi kendisine hayran bıraktı. Minik CR7, 6 karşılaşmada rakip filelere 14 gol atarken, 8 de asist yaptı.