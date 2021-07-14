Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu, Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Yılmaz'a (77) çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücü M.Ç. gözaltına alındı.