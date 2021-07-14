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Aktüel Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Aktüel

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 22:13:00 -
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu, Reşadiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Yılmaz'a (77) çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

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