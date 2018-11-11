Comolli yola çıktı! Fenerbahçe'den transfer atağı
Lig'de kötü gidişat sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, lig arası yaklaşırken transfer çalışmalarına başladı.11 Kasım 2018 Pazar 16:39
Yaklaşan ara dönemde transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, stoper dışında sol bek ve ön liberoda da oynayan yıldız futbolcu için İngiltere'ye gidecek.
Koeman onayladı
Takvim'in haberine göre, Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalı Jairo Riedewald'ı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.
Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.
Takımında fazla şans bulamıyor
22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı.
Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu Fenerbahçe joker olarak kullanmak istiyor.
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