Comolli yola çıktı! Fenerbahçe'den transfer atağı

Yaklaşan ara dönemde transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, stoper dışında sol bek ve ön liberoda da oynayan yıldız futbolcu için İngiltere'ye gidecek.

Koeman onayladı

Takvim'in haberine göre, Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalı Jairo Riedewald'ı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.

Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.

Takımında fazla şans bulamıyor

22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı.

Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu Fenerbahçe joker olarak kullanmak istiyor.