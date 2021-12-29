Çok yakında cari fazla da vereceğiz

YENİ AKİT ANKARA

Bu yıl 66 bilim insanının yaptıkları çığır açıcı çalışmalarla ödüle layık görüldüğünü belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

Yeniden bilimin merkezi olduk

“Batı medeniyeti her ne kadar referans vermekten imtina etse de bugün bilimde varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarından sonra kaybolmaya yüz tutmuş bilimi İslam medeniyeti adeta yeniden ayağa kaldırmıştır. O dönemin dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkmıştır. Batı ilimde, fende, teknolojide ileri noktalara ulaşırken, bizim geride kalmamızda nice adaletsizlikler, nice zulümler yanında kendi hatalarımızın, eksikliklerimizin de payı var.

Yeni Aziz Sancar'lar geliyor

Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. İşte bu anlayışla son 19 yılda yaptığımız yatırımlar, uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ettik. İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. TEKNOFEST’te yarışmalara katılan gençler gelecekte dünyayı değiştiren mucitler arasında yer alabilmek için yarışıyor. Şüphesiz bu yatırımlar, bu etkinlikler, bu atölyeler ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir.

Yenilikle 10 basamak yükseldik

Aziz Sancar Hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştum. Ömrünü bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Gençlerimizi temel bilimlere yönlendirmek üzere her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Türkiye, küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu.

Hedef ilk 10 ekonomi

Türkiye’nin, salgına rağmen pozitif yönde ayrışarak büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “İhracatta geçen ay sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Salgının tetiklediği sıkıntılar, küresel piyasalardaki etkisini sürdürüyor. Global piyasaların bir parçası olan Türkiye ekonomisi de elbette bu sıkıntıları, süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz üretim kabiliyetini en üst seviyeye çıkardığımız, şoklara karşı direncini defalarca test ettiğimiz sağlam bir ekonomi ile girdik. Hedefimiz, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmektir. Ülkemizi 2023 hedeflerine olduğu gibi 2053 vizyonuna da bilim insanlarımızın çalışmaları, gayretleri ve emekleri sayesinde ulaştıracağız.”