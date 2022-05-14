Çok partili sisteme geçişin yıldönümü

YENİ AKİT / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçildiği 14 Mayıs 1950 tarihinden bu yana 72 yıl geçti. Türkiye’nin çok partili sisteme geçmesinde emeği olan ve Türkiye’de ilk serbest seçimlerde iktidar olan Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz. Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık dönemde her ne kadar kesintiler olsa da Türkiye'de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın demokratik gerçeklerinden uzaklaştıracak girişimler artık çok gerilerde kalmıştır. Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için artık geri dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur. Öyle ki geçmiş dönemin köhne ve vesayetçi anlayışıyla hareket edenlere, siyaseti siyaset dışı unsurlarla dizayn etmek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermektedir. Milletin verdiği mesajı doğru okumak yerine, farklı yol ve yöntemlere başvurulması demokrasilerde kabul edilemez. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyor, Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçişin 72 yılında emeği geçenleri rahmetle anıyoruz.”