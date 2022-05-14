  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kim Jong-un "büyük felaket"i açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni lideri Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

Şeffaf (!) Mansur'un ihalelerinin tamamı adrese teslim

Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı

Zelenskiy Ruslardan kurtarılan yerleşim alanlarının sayısını açıkladı

Tek bildiğiniz şey karı-kız oynatmak! Kur’an'ı öğrenene yok, bale yapana var

Bu kafayla daha çok geri bırakılırız! Dünya aya çıktı bizimkiler ‘Anıtkabir silüeti’ derdinde

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınını fena salladı

Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü

Doları olanlar dikkat! Ekonomist Artuğ Çetin uyardı... Bu açıklama sonrası dövizciye koşacaksınız
Aktüel Çok partili sisteme geçişin yıldönümü
Aktüel

Çok partili sisteme geçişin yıldönümü

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 Mayıs 1950 tarihinin Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği tarih olduğunu anımsatarak, "72 yıllık dönemde Türkiye'de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 18:24:00 -
Çok partili sisteme geçişin yıldönümü

YENİ AKİT / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçildiği 14 Mayıs 1950 tarihinden bu yana 72 yıl geçti. Türkiye’nin çok partili sisteme geçmesinde emeği olan ve Türkiye’de ilk serbest seçimlerde iktidar olan Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz. Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık dönemde her ne kadar kesintiler olsa da Türkiye'de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın demokratik gerçeklerinden uzaklaştıracak girişimler artık çok gerilerde kalmıştır. Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için artık geri dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur. Öyle ki geçmiş dönemin köhne ve vesayetçi anlayışıyla hareket edenlere, siyaseti siyaset dışı unsurlarla dizayn etmek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermektedir. Milletin verdiği mesajı doğru okumak yerine, farklı yol ve yöntemlere başvurulması demokrasilerde kabul edilemez. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyor, Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçişin 72 yılında emeği geçenleri rahmetle anıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İsveç'ten Türkiye'ye küstah tehdit
Gündem

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İsveç'ten Türkiye'ye küstah tehdit

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıkladı. Erdoğan'ın sözler..
Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı
Gündem

Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, insanların parasını fiziki altın ile koruyabileceğini söyledi. Özdil artan konut fiyatlarına ilişkin yaptığı ..
Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü
Siyaset

Bakmayın bol keseden attığına! Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadini çürüttü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili seçim vaadini çürüttü. Gürse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay