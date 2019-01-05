0553 313 94 23

Çocukta korku da olur, takıntı hatta depresyon da..

Eğer takıntı hiçbir değişime uğramadan çok uzun süre devam ediyorsa bir sıkıntı olduğu düşünülmeli..

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:29
Çocukta korku da olur, takıntı hatta depresyon da..

Bebeğinizin yaklaşık olarak 8. ayda geliştirdiği ve bir-bir buçuk yıl kadar sürebilen yabancı korkusunu normal kabul etmelisiniz. Çocukların beş yaş civarında geliştirdiği; cadı, canavar gibi bazı hayali figürlerden korkması da ruhî gelişim açısından normal bir durumdur. Dikkat edilmesi gereken nokta, bazı korkuların belli dönemlerde ortaya çıkabilecekleri, ancak bu korkuların bir süre sonra aşılmasının da gerekli olduğudur. 6 yaşındaki bir çocuk hâlâ yabancılardan korkuyorsa, bu üstünde durulması gereken bir durumdur.

Çocuklarda da takıntı vardır. Büyükler inat derler. Daha çok oyun çağında oluyor. Fakat bunlar çocukluk çağının normal görüntüsü. Yani hastalık boyutunda bir olay değil.

Eğer çocuktaki takıntı, hiçbir değişime uğramaksızın çok uzun süre devam ediyorsa, o zaman bir sıkıntı olduğu düşünülmelidir.

Çocuk demek neşe demek.. Bu çocukların acı çekmedikleri anlamına gelmez. Hem bedenî hem de ruhî kayıp ve zedelenmeyle karşılaşan çocuk, bu duygusunu öncelikle hareketleriyle ifade eder. İlgi göremeyince içine kapanıp derin bir sessizliğe gömülür. Günümüzde, değişik yaş gruplarında, depresyona giren çocuklarla daha sık karşılaşılıyor.

Bu durumda 'çocuktur, geçer' denmemeli.

Okul dönemindeki bir çocuk ortalama 8 saat ve üstünde bir süre uyur. En sık karşılaşılan uyku sorunlarının altında, gece korkuları vardır. Çocukla korkusu üzerine konuşup gerekirse ev içinde düzenlemeler yapılması gerekir. Hatta özellikle çoçuklar karanlık odalarda uyutulması gerekirken bu uygulamadan bir süre için vazgeçilebilir. Gece lambası kullanmak gibi tedbirler alınabilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:34
  1. çocuklarda ruh sağlığı
  2. depresyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle sohbet etti
    1. Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve..
    3. Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği
    4. Başkan Erdoğan mevlide katıldı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi..
    6. Kilis'te göçmen kaçakçılığı: 11 gözaltı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    8. Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza..
    9. Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde..
    10. Hemşehrisini döverek fuhşa zorlayan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    12. Sahte savcı dolandırıcılık yaparken..
    13. Dili damağı ayaklarında olan bir..
    14. 2019 KYK burs ve kredileri ne zaman..
    15. Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi..
    16. İran'da tartışmalı kara parayla..
    17. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    18. Abant yolunda ulaşıma kar engeli
    19. Asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü
    20. Cesedi aracında yanmış halde bulunan..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi