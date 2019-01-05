Çocukta korku da olur, takıntı hatta depresyon da..

Bebeğinizin yaklaşık olarak 8. ayda geliştirdiği ve bir-bir buçuk yıl kadar sürebilen yabancı korkusunu normal kabul etmelisiniz. Çocukların beş yaş civarında geliştirdiği; cadı, canavar gibi bazı hayali figürlerden korkması da ruhî gelişim açısından normal bir durumdur. Dikkat edilmesi gereken nokta, bazı korkuların belli dönemlerde ortaya çıkabilecekleri, ancak bu korkuların bir süre sonra aşılmasının da gerekli olduğudur. 6 yaşındaki bir çocuk hâlâ yabancılardan korkuyorsa, bu üstünde durulması gereken bir durumdur.

Çocuklarda da takıntı vardır. Büyükler inat derler. Daha çok oyun çağında oluyor. Fakat bunlar çocukluk çağının normal görüntüsü. Yani hastalık boyutunda bir olay değil.



Eğer çocuktaki takıntı, hiçbir değişime uğramaksızın çok uzun süre devam ediyorsa, o zaman bir sıkıntı olduğu düşünülmelidir.

Çocuk demek neşe demek.. Bu çocukların acı çekmedikleri anlamına gelmez. Hem bedenî hem de ruhî kayıp ve zedelenmeyle karşılaşan çocuk, bu duygusunu öncelikle hareketleriyle ifade eder. İlgi göremeyince içine kapanıp derin bir sessizliğe gömülür. Günümüzde, değişik yaş gruplarında, depresyona giren çocuklarla daha sık karşılaşılıyor.

Bu durumda 'çocuktur, geçer' denmemeli.

Okul dönemindeki bir çocuk ortalama 8 saat ve üstünde bir süre uyur. En sık karşılaşılan uyku sorunlarının altında, gece korkuları vardır. Çocukla korkusu üzerine konuşup gerekirse ev içinde düzenlemeler yapılması gerekir. Hatta özellikle çoçuklar karanlık odalarda uyutulması gerekirken bu uygulamadan bir süre için vazgeçilebilir. Gece lambası kullanmak gibi tedbirler alınabilir.