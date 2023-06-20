Çocuklu Aileler Tatile Giderken Bunlara Dikkat!

Dış kulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantarların sebep olduğu bir durumdur. Şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklığa neden olur. Uzun süre suda kalma ya da kulağa su kaçması sonucunda risk artar. Aynı zamanda suya dalma esnasında eğer varsa sudaki bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşabilir ve sinüzite neden olabilir.

Tatil öncesi muayene yaptırılmalı

Yağlı cilt yapısı olanlarda ve tozlu ortamda yaşayanlarda kulak kiri görülebilir. Ve bu kulak kirleri havuzda ya da denizde şişerek şiddetli ağrı, işitmenin azalması, durum ilerledikçe de zeminin nemli kalmasına bağlı, bahsedilen enfeksiyonların gelişmesine yol açabilir. Kulak kirine yatkınlık olan ya da daha önce bu durumda kalmış çocukların yaz tatilinden önce kulak muayenelerinin yaptırılıp, kulaklarının temizletilmesi önemlidir.

Suya dalma, özellikle tuzlu su içeren denizde dalma, alerjik rinitli çocuklar için önerilen bir durumdur. Hem alerjenlerin uzaklaştırılması, hem de burun solunumunun rahatlatılmasıyla alerjik semptomlar giderilmiş olur. Ancak beklemiş sularda ve bazı havuz sularında, varsa sudaki bakteriler burun yoluyla sinüslere kadar ulaşabilir ve sinüzite neden olabilir. Bu açıdan yüzme suyunun hijyeni; ishal, mantar enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonları için olduğu kadar sinüsler için de önemlidir. Yüzme suyunun yutulmaması da yine çocuklarımıza öğütlenmesi gereken bir başka durumdur.