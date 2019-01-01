Çocuklarınızı sağlıklı besleyin



Oysa çoğu anne bebeğinin mızmızından kurtulmak için ona eline geçeni verip susturmayı tercih ediyor. Ne kadar yanlış! Peki, ne yapacağız? Çocuklukta kazanılan alışkanlıklar, çocuklukta alınan kilolarla yakından ilgili. Özellikle 1-3 yaş döneminde bebeğinize sağlıklı alışkanlılar kazandırmaya özen göstermelisiniz.

ŞUNLARI DENEYEBİLİRSİNİZ:

Taze sıkılmış saf meyve suyu da dahil olmak üzere, şekerli içecekleri limitli kullanmanız çok önemlidir. Az yağlı süt, ayran ve su en iyi içeceklerdir.

Çocuğun televizyon karşısında yemek yemesine de izin vermeyin. Tabii başta aile olarak yemek masasındayken televizyon izlememenizde yarar var. Çocuğunuzun her canı sıkıldığında ya da sinirlendiğinde onu sakinleştirmek için yemek vermek de yapılabilecek en büyük yanlışlardandır. Onu oyalamanın ya da sakinleştirmenin tek yolu gıda olmamalı. Onunla oyun oynamayı, dışarı çıkmayı, müzik dinlemeyi, kitap okumayı deneyin. O çok sevdiği şekerli içecekler, kekler, çikolatalar, bisküviler yerine öğün aralarında meyve - sebze lokmaları, peynir parçaları ya da yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklar verebilirsiniz.