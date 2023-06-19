Çocukların sağlıklı bir tatil geçirmesi için bunlara dikkat edin!

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ahmet Yıldırım, yaz aylarında çocukları bekleyen tehlikeleri anlattı ve anne- babalara önemli önerilerde bulundu.

Güneş yanıkları eğlencelerine gölge düşürmesin

Güneş çarpmalarından korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 15.00 saatleri arasında açık havaya mümkün olduğunca çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve en az 30 koruma faktörlü koruyucu güneş kremi kullanılması büyük önem taşır. Sarışın, renkli gözlü ve beyaz tenli çocuklar güneş ışınlarından çok daha fazla etkilendikleri için ailelerin daha dikkatli olması gerekir. Güneş yanığı eğer sadece deride kızarıklık ve ağrı hissi ile kendisini gösteriyorsa bu birinci derece bir yanıktır. 24-48 saat kadar ağrı, deride gerilme, yanma hissi devam eder. Tedavide deriyi nemli tutacak kremler ve ağrıyı kesecek şuruplar kullanılabilir. Deride kabarma ve içi su dolu kesecikler varsa artık ikinci derece yanık söz konusu olur. Bu durumda bir doktora başvurulması ve özel yanık pansumanlarının yapılması gerekir.

İsiliksiz bir yaz tatili için bol su tüketmelerini sağlayın

Çevre ısısı arttıkça, deriden ter salgılanması da fazlalaşır ve su kaybı sonucu susama hissi doğar. Su alımı ile vücudun normal sıcaklığı koruma altında tutulmaya çalışılır. Bu dengeyi bozan aşırı sıcaklık hallerinde, ter bezleri kanalları tıkanır ve halk arasında ‘isilik’ denen boyun, omuzlarda daha sık olmak üzere vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde küçük kırmızı ve kaşıntılı cilt lezyonları belirir. Tedavisinde her gün ılık suyla banyo yapılması önerilir. Ayrıca, cildin nefes almasını önleyecek yağlı kremleri vücuda sürmekten kaçınmak gerekir.

Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun

İçme suları ve tüketilen bazı besinler gerekli hijyenik koşullar sağlanmadığında mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu yüzden içme suyunun ve yiyeceklerin yıkandığı suların temiz kaynaklardan elde edilmiş olmasına özen gösterilmelidir. Bunun yanında özellikle yaz aylarında dışarıda bekletilen yiyeceklerin satın alınmaması ve ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi de çok önemlidir. Açıkta satılan dondurma özellikle çocuklar için büyük tehlike içerir. Tam pansiyon otellerde açık büfelerde sunulan yiyecekler de dikkatli tüketilmelidir. Özellikle sütlü, kremalı, mayonezli ve etli yiyecekler uzun süre açıkta bırakıldığında sıcağın etkisiyle çoğalan bakterilerin neden olduğu gıda zehirlenmelerine neden olabilir.

İshal ve kusma besin zehirlenmesi belirtisi olabilir

Besin zehirlenmesi kendini; kusma, karın ağrısı ve ardından ishalle gösterir. Bu şikayetlerle başvuran ikiden fazla kişinin ya da çocuğun olması halinde gıda zehirlenmesi düşünülerek yenilen yiyeceklerin sorgulanması ve aynı yiyecekten yiyen kişilerin şikayetlerinin ortaya çıkması beklenmeden gözlem altına alınması gerekir. Tedavisi kusma ve ishal ile kaybedilen su, tuz, karbonat, potasyum gibi maddelerin damardan serum şeklinde yerine konulması şeklindedir. Kusma ve ishal vücudun savunma mekanizmalarıdır. Bu sayede gıda zehirlenmesine neden olan toksinler ve bakteriler vücuda daha fazla zarar vermeden dışarı atılmak istenir. Bu yüzden ishal ve kusma giderici ilaçların kullanılmasından kaçınmak gerekir.

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Çocuğunuzun güneş gözlüğü takmasını sağlayın

Göz tahrişi, bir hastalık olmasa da, kaçınılması gereken son derece önemli bir risktir ve genellikle göz ardı edilir. Çocuğun göz merceği bir yetişkininkinden daha şeffaf olduğundan, genç gözler güneşten gelen zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı özellikle savunmasızdır. Çocuğun her zaman güneşe maruz kaldığında güneş gözlüğü takmasını sağlamak önemlidir. Geniş kenarlı bir şapka, çocuğun gözlerine ekstra koruma sağlayacaktır. Kumdan ve sudan yansıyan UV ışınlarının plajdayken daha da tehlikeli olacağından özellikle bu ortamlarda güneş gözlüğü kullanılması önemlidir.

Çocuğunuzun egzaması kötüleşmeden önlemini alın

Egzama, vücutta tahriş edici bir kızarıklığa neden olan yaygın, tekrarlayan bir deri hastalığıdır. Egzama genellikle alerjilerden kaynaklanır. Klor, güneşe maruz kalmak, terleme gibi yaz aylarında sıkça meydana gelen durumlar egzamayı kötüleştirebilir. Çocukta egzama varsa, ter oluşumunu azaltmak için sıcaktayken cildinin silinmesi, her gün hipoalerjenik güneş kremi ve iyi bir nemlendirici kullanılması önemlidir.