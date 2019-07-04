Çocukların kullandıkları lazımlıkların hijyeni nasıl sağlanır?

Bir bebeğin özgürlük yolunda attığı ilk adım tuvalet eğitimini tamamlamasıdır. Bu aşamada çocuk hem özel alanlarını tanımaya başlar hem de tek başına başarabildiği bir işin varlığıyla gurur duyar. Tuvalet eğitimi hem ebeveyn hem de çocuklar açısından zorlu bir süreçtir. Bu süreçte anne ve babanın sabırlı davranması çocuklarının gelişimi için son derece önemlidir. Çocuğun yaptığı her hata ki aslında hata değil süreci öğreniyorlar; anne-baba tarafından eleştirilmemeli. Çocuklar bu özel dönemde psikolojik şiddete maruz kalırsa beze daha uzun süre bağımlı olurlar. Hatta bu durum ileride istemsiz olarak yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir.

Aman dikkat!

Tuvalet eğitimi ve sonraki süreçte annelerin atladığı en önemli konu ise hijyen. Şayet bebeğinize tuvalet eğitimini bir lazımlıkla veriyorsanız; mutlaka kullanılan bu aracı temizlemeniz gerekiyor. Çocuk her tuvaletini yaptıktan sonra anne, lazımlığın içerisini ayrıntılı biçimde temizlemeli.

İşte, lazımlık hijyeni sağlamanın adımları!

Çocuk tuvaletini yaptıktan sonra lazımlık vakit kaybedilmeden boşaltılmalı.

Lazımlık boşaltıldıktan sonra temiz suyla çalkalanmalı.

Ardından birkaç damla sabun damlatıp lazımlığı suyla çalkalamalısınız.

Sonrasında kağıt peçete yardımıyla lazımlığı kurulayıp yerine bırakabilirsiniz.

Gün sonunda lazımlığın içerisine sıcak su ve sabun doldurup en az bir saat bekletin.

Lazımlığın içerisini su doldurduktan sonra elinize temiz sabunlu bir bez alın. Bu bez ile lazımlığın çıkmayan aksesuarlarını güzelce silin.

Bir saatin ardından lazımlığı iyice durulayıp, kurulayın.

Çocuğa zarar vermemesi için temizlik aşamasında kesinlikle çamaşır suyu kullanmayın.

Haftada iki kez lazımlığın içerisine su, karbonat ve sirke dökerek en az bir saat bekletin. İnanın bu formül çamaşır suyundan çok daha etkili olacaktır.

El hijyeni de önemli!

Tuvalet eğitimine başlar başlamaz, çocuklarınıza el yıkama bilincini de aşılayın. Tuvaletlerini yaptıktan sonra mutlaka evlatlarınıza ellerini yıkatın. Böylelikle bu önemli alışkanlığı yaşamları boyunca sürdürürler.