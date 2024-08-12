Çocukların ceset parçaları poşetlere konuldu
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun avlusuna dün sabah namazı vaktinde düzenlediği saldırıda bütünlüğünü yitirmiş cenazelerin parçalarının, plastik poşetlerde toplanması Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun avlusuna dün sabah namazı vaktinde düzenlediği saldırıda bütünlüğünü yitirmiş cenazelerin parçalarının, plastik poşetlerde toplanması Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.
Görgü tanıkları, saldırının Filistinlilerin sabah namazı için okulun avlusunda toplandığı sırada gerçekleştiğini aktardı.
Bölgede görev yapan gazeteciler, sağlık ve sivil savunma ekipleri, etrafa saçılmış, bazıları ise yanmış cesetlerin ortasında yaşanan felaketi kelimelerle aktarmakta güçlük çekti.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda okula düzenlenen saldırı sonrasında yükselen alevler görülürken Filistinlilerin ise çığlıkları duyuldu.
İsrail ordusunun hava saldırısında bütünlüğünü yitirmiş cenazelerin parçalarının, plastik poşetlerde toplandığı görüntülerin sosyal medyaya yansıması, Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İsrail'in 10 Ağustos'ta Tabiin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırının, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'dan, "Gazze Şeridi'nde bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısından sonra gelmesi ise dikkati çekti.
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