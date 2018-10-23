Çocukları şekerden uzak tutun!

NELERE DİKKAT ETMELİ?;

Bir anne için çocuğunun yemek yemesi dünyanın en önemli meselesidir. Onu sağlıklı bir şekilde beslemek, en taze sebze ve meyveleri bulmak için Fizan'a bile gideriz. Hangi yemeğin besin değeri nedir, şeker kullanmadan kek nasıl yapılır? Hepsi bizden sorulur. Peki, biz çocuğumuzu bin bir emekle sağlıklı bir şekilde beslemeye, özellikle de mısır şurubundan uzak tutmaya çalışırken etrafımızı sarmış sözde pazarlama stratejistlerinin hileleriyle nasıl başa çıkacağız? Ben bunlara pazarlama cinlikleri diyorum. Keza, çocukların zaaflarına ve sağlıklarına göz dikmiş olanlara daha ağır şeyler de söylenebilir!



MAĞAZALARDAKİ ZEHİR STANTLARI

En azından üç yaşına kadar etraftan gelen her tepkiye rağmen sağlıklı bireyler yetiştirmek için mücadele verilmeli. Tüm hayatları boyunca karşılaşabilecekleri hastalıkların oranını en aza indirmek için çocukluk dönemlerinde aldıkları gıdaların önemli olduğunu bilinmeli. Peki ya, giyim mağazalarının, ayakkabı dükkanlarının, oyuncakçıların bundan neden haberi yok? Neden çocuklara ve annelere saygı duymuyorlar? Neden sattıkları ürünün dışında başka bir üründen de para kazanma yolunu seçiyorlar? Demek istediğimi şu satırları okuyan tüm ebeveynler anlamıştır. Durum şu, çocuklarımızla bir ayakkabı dükkanına giriyoruz adı üstünde ayakkabı alacağız. Ancak o da ne, mağazanın ortasında mısır şurubuyla yapılmış şeker ve çikolatalardan oluşan stantlar var. Oyuncak alacağız, kasanın yanı, reyonlar şekerlemelerle dolu... Çocukların aklı ister istemez o renkli, yüzlerce çeşit şekerlemenin asılı olduğu yerde kalıyor. Üstelik tam da çocukların boyuna göre yapılıyor bu stantlar, çocuklar rahatlıkla erişebilsin diye. Konfora bakar mısınız?

MASAL CADILARI GERÇEK HAYATTA

Tıpkı Hansel ve Gretel masalında cadının çocukların ilgisini çekmek için şeker ve çikolatadan yaptığı ev gibi. İşte o cadı gibi avlıyorlar çocuklarımızı. Temel amacı gıda satmak olmayan bu işletmelerde karşımıza çıkan bu abur cuburların satışına eminim ki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tepkisiz kalmayacaktır. Çocuk kanallarında bu tür gıdaların reklamının yapılması nasıl engellendiyse, giyim mağazaları, oyuncakçılar gibi gıda satmayan dükkanlar için de harekete geçilecektir. Çocuklar bu ülkenin geleceği, eğitimleri kadar sağlıkları da önemli. Çocuklarımıza yapılan her türlü yatırım gelecek neslimizin de kalitesini artıracaktır. Çocukların sağlıklarına göz dikmiş bu pazarlama stratejisi lütfen artık son bulsun!