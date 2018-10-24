Çocuklarda kalp hastalığı

a- Doğuştan Kalp Hastalıkları

b- Romatizmal Kalp Hastalıkları

c- Ritim ve İleti Bozuklukları

Çocuklardaki kalp hastalıklarının çoğunluğu doğuştandır ve bunlar genellikle doğumdan sonra teşhis edilmektedir.. Doğum öncesi anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında ortaya çıkan anomalilerdir.

YÜZLERCE ÇEŞİDİ VAR

Bu anomaliler, kalbin kulakçık veya karıncıkları arasındaki bölmelerdeki delikler, kalbe gelen veya kalpten çıkan damarlardaki anomaliler, kalp kapakçılarında darlık veya yetersizliğe neden olan anomaliler, koroner damarlardaki anomaliler, karıncık veya kulakçıkların gelişme bozuklukları veya yukarıda saydığımız anomalilerden birkaçının bir arada olduğu kalp gelişim bozuklukları şeklinde olabilir. Halk arasında "kalbi delik çocuk" olarak bilinen doğuştan kalp hastalıklarının yüzlerce değişik şekli vardır. Bu hastalıkların bazıları hafif, bazıları orta derecede, bazıları çok ağır ve karmaşık olabilir. Çocuklarda en çok görülen kalp hastalıkları doğuştan anomalilerdir.

HAMİLELİKTE OLUŞUYOR

Doğuştan kalp hastalığı, kalpte doğum sırasında bulunan bir bozukluktur ve hamileliğin erken döneminde oluşur.

Hamilelik sırasında yapılan tetkiklerle bebekte doğuştan kalp hastalığı veya ritim bozukluğu olup olmadığı anlaşılabilir. Annede veya ailenin diğer bireylerinde doğuştan kalp hastalığı bulunması, annenin hamilelikte kızamıkçık gibi bazı enfeksiyonları geçirmesi, şeker hastalığının bulunması veya bazı ilaçları kullanmış olması, kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin önerdiği durumlarda anne karnındaki bebeğin kalp hastalığı yönünden etkilenip etkilenmediği araştırılmalıdır.

Belirtileri nedir?

Ciddi kalp hastalıkları, genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde belirti verir.

Bazı bebeklerde doğumdan hemen sonra morarma veya düşük kan basıncı görülebilir.

Bazı çocuklarda solunum sıkıntısı, beslenme güçlükleri veya kilo alamama görülür.

Büyük çocuklarda bulgular bayılma, göğüs ağrısı, çarpıntı, yaşıtlarına göre çabuk yorulma şeklinde olabilir.

Belirtilerin bir kısmı ebeveynler tarafından fark edilebilse de çoğu zaman bebeği takip eden çocuk doktorunun dikkatini çeker.

Bazı bebeklerdeyse bu belirtiler olmadan doktorun duyduğu üfürüm sebebiyle kalp hastalığı araştırılır.

Üfürüm nedir?

Kalp dinlendiğinde kapakların kapanma sesi net olarak duyulur. Kalpte bu seslerin dışında üfleme şeklinde farklı bir sesin bulunmasına üfürüm denir. Şiddetli üfürümler bir kalp hastalığının belirtisi olabilir fakat çocuklarda duyulan bütün üfürümler her zaman kalp hastalığına bağlı değildir.

NASIL TEDAVİ OLUNUR?

Çocuklarda kalp hastalıklarının bazılarında tedaviye lüzum kalmadan hastalığın tabii seyri izlenir, hiç tedavi gerekmez. Büyük delikler, önemli kapak ve damar darlıkları, önemli kapak hastalıkları gibi bazı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Morarmayla giden kompleks doğuştan hastalıklarda tek ameliyat veya değişen zamanlarda kademeli ameliyat gerekebilir. Kalp nakli çok seyrek olur. Kalp kasının tamamen bozulduğu durumlarda başvurulur.

Romatizmal Kalp Hastalığı Olursa:

Genel olarak kalp kapakçıklarında şekil bozuklukları ile darlık veya yetersizliklere sebep olmaktadır.

Hemolitik streptokok adı verilen mikroplarla oluşan bir tür boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişen kalp romatizması, giderek azalmakla beraber ülkemizde hala sorun olmaya devam etmektedir. Hem yetişkinlerde hem de bebeklerde..

Ritim Ve İleti Bozukluğu Nasıl Oluyor?

Malûm bütün hayatiyetimiz beyinden vücudumuza bir elektrik sistemi ile mümkün olabiliyor. Kalbin elektrik sisteminde anormal yavaşlama, duraklama veya hızlanmalarla kendini gösteren düzensizliklere deniyor "ritim ve ileti bozukluğu".



Daha çok erişkin yaşlarda görülen bu bozukluklar çocuklarda;



Bazen doğuştan kalp hastalıkları ile birlikte, bazen geçirilmiş kalp ameliyatından sonra bazen de bilinen herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkmaktadır.

Belli başlı kalp hastalıkları dışında çocuklarda daha az oranda kardiyomiyopati, miyokardit ve perikardit gibi kalp adelesi veya kalp zarının hastalıkları da görülebilir.