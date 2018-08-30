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Çocuklara aspirin bile verirken dikkatli olmak gerekiyor

Birçok aile, çocuk hastalandığında reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarına sarılıyor. Fakat bu oldukça yanlış bir davranış!

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:12
Çocuklara aspirin bile verirken dikkatli olmak gerekiyor

Piyasada, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtilerine yönelik düzinelerce ilaç var. Ancak bu ilaçların kolay ulaşılabilir olması, her zaman işe yarayacakları ya da güvenli oldukları anlamına gelmiyor.

Soğuk algınlığının en iyi ilacı, bol bol dinlenme ve bol sıvı almak.. Soğuk algınlığında kullandığınız, faydalı sandığınız ilaçları, çocuklara vermeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Birçok aile, çocuk hastalandığında reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarına sarılıyor. Ancak ağrı kesici ve ateş düşürücüler hariç, bunların işe yaradığına dair hiçbir kesin bilgi, araştırma sonucu yok! Yan etkilerinin riski cabası...

Üst solunum yolu açıcıları da burun tıkanıklığı şişliği ve salgılarını azaltmak için veriliyor. Bu tip ilaçlar, alttaki sorunu gidermekten çok hastalıkta görülen yakınmaları hafifleterek, geçici bir süreyle rahatlama hissi uyandırmaktan başka işe yaramaz.

Ancak yanlış doz ve sıklıkta kullanım hızlı kalp atışı, huzursuzluk ve uykusuzluk gibi yan etkilere yol açabilir.
Mesela aspirin, çocuklarda ya da ergenlerde soğuk algınlığı, su çiçeği ya da gripten kaynaklanan ateşte kullanılmamalıdır. Kullanıldığı takdirde karaciğer ve beyinde tahribat yaratabilecek bir hastalık olan “Reye Sendromu”na sebep olabilir.

Bari çocuğa verilen ilacın prospektüsünü kullanmadan önce dikkatlice okumalısınız.

Kulak ağrısı, 72 saatten uzun süren ateş ya da 3 aydan küçük bebeklerde her türlü ateş, aşırı uyku hali ve huysuzluk ya da mızmızlık, deride kızarıklık, döküntü, hızlı nefes alma ya da zorlukla nefes alma,  normale oranla daha az idrara çıkma gibi durumlarda doktora başvurmalısınız.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:12
  1. çocuk sağlığı
  2. çocuklarda ilaç kullanımı

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