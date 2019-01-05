Çocuklar sevgiyle boy atar

Araştırmalara göre A vitamini, protein ve demir açısından zengin besin kaynakları, boy uzama sürecini en çok etkileyen besinlerden bazılarıdır. Ama yine de çocuğun düzgün bir büyüme dönemi geçirmesi için öncelikle aile içinde sevgi ortamına ihtiyacı vardır. Ve tabii kalori ve diğer besinler açısından da dengeli bir beslenmeye. Çünki diğer vitaminler, kalsiyum, mineraller, yağ ve lifler de fiziksel sağlığınızı korur ve boyunuzun uzamasına yardımcı olabilir. Diğer taraftan çok fazla yemek ya da çok az yemek de zararlı.. İfrat ve tefritten kaçınmak gerek..

A Vitamini

A vitamini düzgün bir büyüme için gereklidir. Aynı zamanda gözün gelişmesi, üreme organlarının ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için de vücudun A vitaminine ihtiyacı vardır. Ayrıca A vitamini deriyi, mukoza zarını ve görme sürecini korur.

A vitamini eksikliği gece körlüğüne, kemik büyüme yetersizliğine, diş çürüklerine, göz ve mukoza zarı drenajına ve ayrıca pürüzlü deriye de sebep olabilir.

A vitaminin fazla tüketilmesi iştah kaybına, baş ağrısına, kusmaya, deri anormalliklerine, kemik ağrısı, büyüme darlığına ve hatta ölüme yol açabilir.

Turuncu renkli yiyecekler, genel olarak A vitamini açısından zengindir. Havuç, tatlı patates, kırmızı biber, limon, portakal gibi... Aynı zamanda balık, somon, ciğer, yumurta sarısı, kuru ya da yaş incir, kivi, brokoli ve domateste bolca A vitamini bulunur.

Protein

Proteinler, enzim ve hormonların düzenlenmesine ve vücut dokularının onarılmasıyla büyümesine yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapısı için de gereklidir. Kırmızı ette, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, fındık, soya fasulyesinde bolca protein bulunur.

D Vitamini

D vitamini çocuklarda büyümenin düzenlenmesine yardımcı olur. Eksikliği zayıf kemiklere, kemik deformasyonlarına ve yetişkinlerde kramplara neden olabilir. Ayrıca yavaş büyümeye, karın ve ayaklarda şişkinliklere, çocuklarda yanlış diş gelişimine sebep olabilir. Yumurta sarısı, güneş ışığı, balık ve karaciğerde bulunur.