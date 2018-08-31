THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Çocuk yetiştirirken bunlara dikkat edin

Çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik...

31 Ağustos 2018 Cuma 17:14
Çocuk yetiştirirken bunlara dikkat edin

Hangi yaşta olursa olsun ama özellikle okul öncesi çağda çocuğa olumsuz duygular yaşatmamak için, çocuğa anlaşıldığını, kabul edildiğini, koşulsuzca sevildiğini göstermek gerekli.

Çocuğa zaman ayırmalı, çocukla konuşmak için ona uygun farklı sohbet konuları bulunmalı, sık sık söz hakkı vermeli, çocukla konuşurken çocuğun gözlerinin içine bakılmalı,
onu can kulağı ile dinlemeli, fikirlerine değer verdiğimizi hissettirmeliyiz. Bu arada çocuğun kabiliyetlerini fark etmek fırsatı da bulabilirsiniz.

Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar vermeli, onu takdir etmeli, başkalarının yanında küçük düşürmemeli, başka çocuklarla kıyaslamamalı, eleştirmemeli ve yargılayıcı olmaktan çekinmek lazım.

Onu topluluk içerisinde söz alması için cesaretlendirmeliyiz. Çocuğun istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, başarması için fırsat vermeli, inançlarına ve fikirlerine saygı göstermeli, doğru yaptığı şeyler için övmeli, daha iyiyi hedeflemesi için cesaretlendirmeliyiz.

Sadece çocuğa bir şeyler söyleyerek, nasihatlar vererek, söz dinleterek kurulan tek yönlü bir iletişim, iletişim değildir. İletişim aynı dili konuşmak da değil, aynı duyguları paylaşmak...

Aile içinde birarada yaşama oranında Batı’ya fark atıyoruz

0-3 yaş arasında çocukların ruhi fonksiyonları en üst seviyede oluyor. Annelerin, babaların, dedelerin yaptıkları, söyledikleri çocukları derinden etkiliyor. O dönemde yaşananlar, insanların 10 yaşında, 20 yaşında ya da 60 yaşında karşısına çıkıyor.

Bu gösteriyor ki geleceğimiz 0-3 yaşa bağlı.

Paylaşma, sevgi ve saygı duygularının verilmediği çocuklar gelecekte bir ülkenin devlet başkanı olduklarında dünyayı kaosa sürükleyebilir. Uzmanlar Batı’daki gibi kitlesel bir bozulmaya uğramadan aile yapısını korumalıyız, demekteler. Tedbir almalıyız. Aileyi korumamız gerekiyor.

Avrupa'da bir aile ortamında yaşama oranı % 30'lara kadar iniyor.

Bizim nüfusumuzun % 94'ü bir aile ortamında yaşıyor.

Bu oran çok güzel. Bizi biz yapan değerleri ayakta tuttuğu gibi, toplumsal barış ve dayanışmamazın teminatı da bu oran...

Aile hava gibi, oksijen gibidir, değeri ancak yokluğunda anlaşılır, diyor uzmanlar. Eğer aile varsa huzur vardır. Bizim ailemiz görüp gözeticidir. Fertlerini takip eder, 60 yaşına gelseniz bile çocukluğunuz bitmez. Bazıları bu durumu yadırgıyor. “Ataerkil”likle suçluyor. Fakat bunun değerini toplum yapımızdaki, Batı’da olmayan sosyal dayanışmada apaçık görebiliyor. Bizde de “huzurevleri” var. Fakat, ailemiz yaşlılarını hâlâ derin bir muhabbetle bağrına basıyor. Onları kendi hallerine, yalnızlığa, yoksulluğa, yoksunluğa terketmiyor.

Bütün bu önemli hasletlerin temeli ise 0-3 yaşlarında atılıyor.

O günkü sıcak ana kucağı, koruyucu baba güveni, sadece çocuğun geleceğini değil, toplumun geleceğini şekillendiriyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:14
  1. çocuk yetiştirme
  2. çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakta su toplamasını önlemek için yapılması gerekenler
    1. Ayakta su toplamasını önlemek için..
    2. Sütü kaynatırken taşmaması için ne..
    3. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    4. Kefenin cebi yok, parası da çoktan..
    5. Sabun lekelerinden kurtulmak için bu..
    6. ABD'den yeni açıklama: Durumu..
    7. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    8. Vagner Love Galatasaray'la anlaştı mı?
    9. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa’daki rakibi..
    10. Evde ayakkabı cilanızı kendiniz yapın!
    11. Amfizem nedir?
    12. ABD kuklası Suudi Arabistan'dan kritik..
    13. Borsa, günü düşüşle kapattı
    14. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    15. Böbrek hastaları bulgurdan uzak durmalı
    16. Hedik kaynatma nedir?
    17. Muğla öğrenci yurtları Muğla KYK ve..
    18. Akılsız başın cezasını ayaklar çekmesin
    19. Kars'ta terör propagandası: 2 kişi..
    20. Çocuklar neden öksürür?
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...