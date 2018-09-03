Çocuk uyurken diş gıcırdatıyorsa...

Stres belirtilerini ilk gördüğümüz yerler ağız dokuları ve baştır. Aşırı sinirli, hassas, titiz bir yapıya sahip olanlar ile diş dizilişlerinde bozukluklar olanlarda gıcırdatma çok yoğun görülür.

Diş gıcırdatması, dişlerin çiğneyici yüzünde aşınma yapar. Ön dişlerin köşelerinde, arka dişlerin çıkıntılı kısımlarında gözle görünmeyen çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar zamanla büyüyerek dişlerin kırılmasına sebeb olur.



Genellikle soğuğa karşı hassasiyet gelişir. Diş etleri geri çekilir. Yıllar sonra dişler gevşeyerek sallanmaya başlar. Yanaklarda tahriş meydana gelir. Bu yüzden sık sık "yanak ısırma" olayı ile karşılaşılır. Özellikle şakak ve yanak bölgesindeki kasların aşırı çalışması bu bölgelerde kas ağrısı yapar. Kas ağrısı zaman zaman baş ağrısına bile dönüşür farketmezsiniz. Çene ekleminde de ağrı, çıtırtı ve kenetlenme olabilmektedir.

Diş hekimi tarafından uygulanan, uyku sırasında dişlerin birbirleri ile temasını engellemek amacı ile alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleştirilerek kullanılan "gece koruyucuları", diş gıcırdatması tedavisinde kullanılan en önemli araçtır. Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmuyor, stres devam ettikçe, sorun kaybolmuyor. Uzun vadeli de olsa asıl tedavi sizin elinizde:

Gerginliklerden, korku verici filmler izlemekten uzak durmalısınız. Özellikle çocuklarınızı korumalısınız. Ve tabii bozuk diş yapısını tedavi ettirmelisiniz.