Çocuk pil yutarsa...

Eğer bu bir saat ve benzeri şeyin pili ise evde yapılacak en ihtiyatlı tedavi, ağızdan hiçbir şey vermemek ve en yakın hastanenin aciline gitmektir. Eğer acil servise gidilmesini geciktirmeyecekse yanınıza yutulan pilden bir örnek alın. Bütün pillerde üreticisinin, pilin asıl büyüklüğünün ve içeriğinin tanımlanabildiği basılı bir kod vardır.

Eğer hiçbir pil bulunamazsa o zaman pilin kullanıldığı cihazı götürün.

Pilin tanımlanması ve acil durum talimatları için 112 Acil Sağlık Hattı'na danışılabilir.

İpeka şurubu gibi kusturan ilaçlardan uzak durun. Mideye güvenli bir şekilde geçen piller özofagusa (yemek borusu) doğru geri itilebilir. Bunun için derhal acile gitmelisiniz.