Çocuk Dostu Kitap sayısı 1638’e ulaştı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yetişmeleri için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri bu çerçevede gerçekleştirdiklerini vurguladı. Göktaş, çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubunun aktif şekilde görev aldığını belirtti.

Göktaş, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaların yanı sıra psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma grubunun da olduğunu bildirdi. Çalışma grubunca kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığının da dikkate alındığını aktaran Göktaş, “Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1638’e ulaştı” ifadesini kullandı.