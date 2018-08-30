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Çocuğunuzun sosyal medya bağımlısı mı?

Çocuğunuz için sosyal medyanın bağımlılık haline gelip gelmediğini anlamak için nelere dikkat etmek gerekir?

30 Ağustos 2018 Perşembe 23:25
Çocuğunuzun sosyal medya bağımlısı mı?

Çocuklar ebeveynleri ile yeterince vakit geçiremediği ve enerjisini de yaşıtları ile oynayarak harcayamadığı için evde internet kullanmayı tercih edebiliyorlar. Dolayısıyla çocuklar daha çok küçük yaşlarda bilgisayar oyunları ve sosyal medya takipçisi olan bireyler oluyor.

Ebeveynler için endişe uyandıran bu durum, çocuğunuz için tehlike oluşturabilir. Çocuğunuz için sosyal medyanın bağımlılık haline gelip gelmediğini anlamak için şu belirtilere dikkat edebilirsiniz.

1. Sosyal medyada günlük aktivitelerini bozacak düzeyde zaman geçirmek.

2. Sosyal medyadaki profillerini sürekli düzenlemek.

3. Durum güncelleme konusunda sürekli endişe yaşamak.

4. Tuvalete telefonla gitmek ve sabahları yüzünü bile yıkamadan sosyal medya hesaplarını kontrol etmek.

5. 500’ün üzerinde arkadaşı olmayacağı için kaygı duymak.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 23:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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