0553 313 94 23

Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz

Becerilerini ve zorlandığı alanları gözlemlemeye çalışın.. Ona göre teşvik edin yüreklendirin..

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:23
Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz

Her çocuğun, okul ve derslerden arta kalan bir boş zamanı vardır. İster ki kendi kafasına göre takılsın.. Takıldığı yer bu devirde genellikle televizyon ve bilgisayar oluyor. Anne babalar bundan şikâyetçi olmakta belki haklılar. Fakat, çocukları ikna değil de zorla, yasakla bu tercihlerinden vazgeçirmeye çalışmak ters tepki veriyor. Çocuklar ikna ile açık havada geçirilecek vakte yönlendirilebilir. Böylelikle "boş" zamanlar, "eğlence" ile "fayda"nın harmanlandığı, hatta belki de çocuğun geleceğini belirleyecek anlamlı saatlere dönüşebilir. Bisikletinin tekerini düzeltmeye çalışan ya da keyifle köpeğine kulübe yapmak için uğraşan çocukların okul başarıları kadar gelecekteki becerileri de gelişir. Çocuğunuzun doğru faaliyet alanı seçip başarılı olması için:

● Becerilerini ve zorlandığı alanları gözlemlemeye çalışın.. Ona göre teşvik ve yönlendirme yapın.

● Başladığını bitirmesi için yardımcı olun, destekleyin

● Çabasını övün..

● San’ata, zenaate dönük malzemeleri ona yakın tutun.

● Spor heyecanına katılın.

● İlgi duyduğu alanlar çok sınırlıysa farklı alternatifler sunup ilgi alanlarını çeşitlendirmeye çalışın

● Farklı ortamlarda bulunmasını sağlarsanız; onun yeni yönelimleri olabilir. Mesela tatillerde deniz kenarına değil de ormanlık yörelere gitmeyi deneyin. Veya tarihi yerleri gezin.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:25
  1. çocuk eğitimi
  2. yönlendirme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun açıklarında batan gemi
    1. Samsun açıklarında batan gemi
    2. Bulgur ye, zihnin açılsın
    3. İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış..
    4. Dünya Bankası Başkanı görevi bırakıyor
    5. Dikkat eksikliğiniz ta çocukluktan..
    6. GÜNCELLEME 2-Başkentte FETÖ'ye..
    7. Gördükleri karşısında şok geçirdi:..
    8. Bebek emekliyorsa daha titiz olmalısınız
    9. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    10. Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz
    11. Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?..
    12. Dışişlerinden Gabon'daki darbe..
    13. Elazığ merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY..
    14. Mersin'de bir kişi anne ve babasını..
    15. Kalbinizin sebebi bu olabilir mi?
    16. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Tarım ve Orman Bakanlığından "hileli..
    19. Macron çok kızacak... İtalya'dan Sarı..
    20. Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!