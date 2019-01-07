Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz

Her çocuğun, okul ve derslerden arta kalan bir boş zamanı vardır. İster ki kendi kafasına göre takılsın.. Takıldığı yer bu devirde genellikle televizyon ve bilgisayar oluyor. Anne babalar bundan şikâyetçi olmakta belki haklılar. Fakat, çocukları ikna değil de zorla, yasakla bu tercihlerinden vazgeçirmeye çalışmak ters tepki veriyor. Çocuklar ikna ile açık havada geçirilecek vakte yönlendirilebilir. Böylelikle "boş" zamanlar, "eğlence" ile "fayda"nın harmanlandığı, hatta belki de çocuğun geleceğini belirleyecek anlamlı saatlere dönüşebilir. Bisikletinin tekerini düzeltmeye çalışan ya da keyifle köpeğine kulübe yapmak için uğraşan çocukların okul başarıları kadar gelecekteki becerileri de gelişir. Çocuğunuzun doğru faaliyet alanı seçip başarılı olması için:

● Becerilerini ve zorlandığı alanları gözlemlemeye çalışın.. Ona göre teşvik ve yönlendirme yapın.

● Başladığını bitirmesi için yardımcı olun, destekleyin

● Çabasını övün..

● San’ata, zenaate dönük malzemeleri ona yakın tutun.

● Spor heyecanına katılın.

● İlgi duyduğu alanlar çok sınırlıysa farklı alternatifler sunup ilgi alanlarını çeşitlendirmeye çalışın

● Farklı ortamlarda bulunmasını sağlarsanız; onun yeni yönelimleri olabilir. Mesela tatillerde deniz kenarına değil de ormanlık yörelere gitmeyi deneyin. Veya tarihi yerleri gezin.