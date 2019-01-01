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Çocuğunuzu kanserden koruyun

Sağlıksız gıda sektörü ile paragöz reklam medyası çocuklarımızı paramızla göz göre göre kansere doğru itekliyor.

01 Ocak 2019 Salı 17:17
Çocuğunuzu kanserden koruyun


Çocuk kimin; sizin mi yoksa sağlıksız gıda sektörünün oyuncağı mı? Sağlıksız gıdalar yüzünden her 1 milyon çocuktan 120-140’ı kanser oluyor. Türkiye’de her yıl 2 bin 500 çocuk kanserli hastalara katılıyor. Çocukları anne karnından itibaren kanserden korumak ise anne babalara düşüyor.

İşte, çocukları kanserden korumak için öneriler...

ÇOCUKLAR BU GIDALARI YEMESİN!

Yağda kızarmış şekerli çörek veya lokma: Lokmalar kansere yol açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini artırmak için yenilebilecek en zararlı yiyecektir. Kızarmış patates: Lokmalar gibi, kızarmış patates de hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kansere neden olan akrilamid maddesini de içerir.

Cips, kraker ve kurabiye, bisküvi... Tümü genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde “trans yağlar içermez” yazılı olsa bile, genellikle az miktarda trans yağ vardır.

BUNLARA DİKKAT!

- Mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanmayın ve çocuğunuzu ileri teknoloji ürünü televizyonların yakınında uzun süre oturtmayın.

- Sigara içmeyin. Böylece çocuğunuza kanserojen taşımamış olursunuz.

- Çocuklarınızı gezdirmek için trafiği yoğun alanlara çıkarmayın. Özellikle toksik gazlar zeminden yukarı ilk 90 cm'de birikir ve çocuklar bu toksik petrol ürünlerine daha çok maruz kalırlar. Yani çocuk arabasını trafiğin olduğu cadde kenarlarında sürmeyin.

- Evde kullandığınız zemin mümkünse ahşap parke olsun. Ama zehirli vernikle parlatılmış olmamalı.

- Halı kullanacaksanız sentetik halılardan uzak durun.

- Yer temizliğinde tercihen kokusuz, saf sabun kullanın.

- Yataklarda gerçek pamuklu yorgan ve şilte kullanın.

- Çocuğunuza plastik oyuncak almayın.

- Emzik kullanacaksanız silikon olanları tercih edin. Lateks veya kauçuk olanlar kanserojen nit-rosamin maddesi içerebilir.

- Çocuğunuza mümkün olan en uzun süre anne sütü verin.

- Çocuğunuzu rafine şeker ürünlerle hiç tanıştırmayın.

- Çocuğunuzu bol meyve ve sebze ile besleyin. İlk 2 yaşta portakal suyu ve muz tüketiminin kan kanserini azalttığını bildiren çalışmalar var.

- D vitamini günümüzde antikanser özelliği vurgulanmaya başlayan bir vitamin. Çocuklarınızın uygun zamanlarda güneşlenmesini sağlayın.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:25
  1. kanser
  2. kanserden nasıl korunulur

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