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Çocuğunuz şımarınca tepkiniz nasıl olmalı?

Ebeveynlerin en değerli varlığı çocuklarıdır. Çocuk yetiştirirken anne babanın çocuğuyla iletişimi de çok önemlidir. Peki çocuk şımardığında ailesinin ona karşı nasıl davranması gerekir?

01 Ocak 2019 Salı 22:41
Çocuğunuz şımarınca tepkiniz nasıl olmalı?

1- BAĞIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Çocuklarla yaşanan bu tarz sıkıntılarda ilk başvurulan iletişim şekli genellikle bağırmak olacaktır. Çünkü bizlerde öyle gördük ve artık sosyal hayatımızda neredeyse her sıkıntıyı bağırarak çözüyoruz. Çocuklar da bu toplumun içinde olduklarından bağırmaya ve bağırılmaya karşı alışkanlık edinmeleri çok normal.

2- OTORİTER OLUN

İlk adım otoriter bir ses tonu ve vücut diline geçiş olacaktır. Onunla fiziken değil zihnen bir iletişime geçmeniz daha olumlu olacaktır. Bağırmak onun da bildiği ve idare etmesi kolay bir durumken, otoriter davranışlardan henüz tanımadığı için etkilenecektir. Otoriterlik derken militarist bir ast-üst ilişkisi değil, psikolojik bir hiyerarşi kurmaktan bahsediyoruz. 

3- ŞİDDETTEN UZAK DURUN

Aklı karışmış, sosyal dengesinde sıkıntılar yaşayan bir çocuğa asla şiddet göstermemek gerekir. Şiddeti bir çözüm ve ceza sistemi olarak öğrenebilir ve bu ilginç bir alışkanlık yapabilir. Bu durumlarda başına neler gelebileceğini bilir ve bu onu korkutmaz hale gelebilir. Ailesinden şiddet gören çocukların, bu davranışı kendi ailelerine ve eşlerine de gösterebildikleri bilinen bir gerçektir. 

4- RENCİDE ETMEYİN

Onu asla aşağılamayın ve insanların arasında küçük düşürmeyin. Çocuklar bu gibi durumlardan tahmin ettiğinizden daha fazla etkilenir. Yapılması gereken sakin bir ses tonuyla yaptığı davranışların yanlış olduğunu anlatmak olacaktır. Unutmayın ebeveyn-çocuk ilişkilerinde sakince ve net konuşma, diğer tüm dramalardan daha yararlı olacaktır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:41
  1. Çocuk Eğitiminde Sevgi ve Disiplin
  2. çocuk gelişimi
  3. aile
  4. çocuk eğitimi

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