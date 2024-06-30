Çocuğunuz denizden çıktıktan sonra durmadan öksürüyorsa...

Küçük çocukları denizde tek başına bırakmak tehlikeli olabilir. Suyun içinde oynarken yuttukları su sonradan çocuğu ölüme bile götürüyor. İşte Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta'nın da uyardığı sonradan boğulma durumunun detayları.

Anne babalar özellikle küçük çocukları deniz, havuz ya da küvetteyken haklı olarak çok temkinli oluyor.

Bir anda suya batar ve çıkamaz endişesiyle hiç çocuğunun yanından ayrılmayan anneler var.

Ancak çocukları güvende tutmak için bazen tüm bunlar yetersiz kalabiliyor.

Çünkü çocuklar sudan çıktıktan sonra da boğulabiliyor.

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Bunu öngörmek için ise tehlike işaretlerini öğrenmeniz ve görmeniz önemli.

SONRADAN BOĞULMA NEDİR?

Su yuttuktan saatler veya günler sonra ortaya çıkan bu tabloya “sonradan boğulma” veya "sekonder boğulma" adı veriliyor.

Kazazede, sudan çıktığında biraz öksürüyor ama sonra kendini iyi hissediyor.

Esas belirtiler saatler sonra nefesin sıklaşmasıyla başlıyor ve giderek nefes darlığına dönüşüyor.

Gıcık şeklinde öksürük, kusma, yorgunluk ve davranış bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

YUTULAN SU AKCİĞERE ZARAR VERİYOR

Akciğerlere kaçan az miktardaki su, hava keseciklerinde enflamasyon ve ödeme sebep oluyor.

Akciğerler asli görevleri olan havadan oksijeni alma ve vücutta yapılan karbondioksiti dışarı atma işini yapamaz oluyor.

Kanda oksijen miktarı düşmeye başlıyor ve acil olarak müdahale edilmediğinde olay ölüme kadar gidebiliyor.